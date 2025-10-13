Kanal D’nin yeni dizisi ‘Güller ve Günahlar’, ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yaptı.

Dizi, 1. bölümüyle Total’de aldığı 4.20 reytingle 3., AB’de aldığı 3.21 reytingle yine 3. ve ABC’de aldığı 3.88 reytingle 4. oldu. Günlerce tanıtım çalışması yapılan dizi, bunun meyvelerini aldı ve gelecek için umut verdi. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in olduğu dizi, Cumartesi gününde dengeleri değiştirebileceğinin sinyallerini verdi. Yıllardır izleyici karşısına çıkan ‘Gönül Dağı’, geçtiğimiz hafta önce başlayan ‘Aynadaki Yabancı’ ile ‘Ben Leman’, oturmuş bir izleyici kitlesi olan ‘MasterChef Türkiye’ karşısında ve en önemlisi milli maçın yayınlandığı bir günde bu reytingleri almak, hakikaten alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Her ne kadar partnerler arası yaş farkı konuşulsa da mesele, işinin hakkını vermektir. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuldular. Yolları açık olsun.

Teoman’dan ‘Kırılganlar Kralı’ albümü

Teoman, 9 şarkıdan oluşan ‘Kırılganlar Kralı’ albümünü Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayınladı.

Albüm, müzikseverlere Teoman’ın kariyerinde farklı bir sayfa açmaktan ziyade bir kapanış noktası olarak sunuluyor. Sanatçının edebiyat ve müziği bir araya getirdiği bu özel proje, Türk rock müzik tarihinde kalıcı bir iz bırakmaya aday olarak dikkat çekiyor.

Albümde ‘Kırılganlar Kralı’, ‘The End’, ‘Geceyarısı, Sisli Deniz’, ‘Çiçek Tarhları’, ‘Annecim, Eriyorsun, Ölüyorsun’, ‘Narcissus’, ‘Karadut Lekeleri’, ‘Kent ve Tuz’, ‘Ruhun Karanlık Gecesi’ adlı şarkılar yer alıyor.

Yoğun ilgi, ‘Askıda’nın süresini uzattırdı

Sanat yaşamında 60 yılı geride bırakan usta ressam Mustafa Ata’nın Şile’deki yaşam ve üretim mekânı olan Anıt Atölye’de açılan ‘Askıda’ başlıklı koleksiyon sergisi, gösterilen yoğun ilgi ve gelen ziyaretçi talepleri üzerine 5 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Mustafa Ata’nın resim ve kâğıt işlerinin yanı sıra ilk kez sanatseverlerle buluşan vitray çalışmalarının da görülebildiği sergi, sanatçının farklı dönemlerinden ve özellikle son dönem görülmemiş eserlerini, değerli koleksiyonerlerinin katkılarıyla Gönül Karakan Ata küratörlüğünde bir araya getiriyor.

Şile Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Anıt Atölye’de ziyaret edilebilen Askıda Sergisi, kendisini fırçanın buyruğuna ve boşluğun özgürlüğüne adamış usta ressamın yaşamına ve 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.