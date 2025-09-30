‘Güller ve Günahlar’ iddialı geliyor

Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden ‘Güller ve Günahlar’ın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı dizi, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlayacak. Dizide Murat Yıldırım, başarılı iş insanı Serhat’a; Cemre Baysel ise, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüne hayat verecek. Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı NGM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Dizi, sadece aşkın değil; aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor.

Peki, ‘Güller ve Günahlar’ reytinglerde ne yapar? Yıllardır ekrana olan ‘Gönül Dağı’ gibi güçlü bir rakibi var. Birkaç haftaya ‘Güldür Güldür Show’ da yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. ‘Can Borcu’ 2 haftaya final yapıyor. ‘MasterChef Türkiye’yi de unutmamak gerekir. İşi zor gibi görünse de sürpriz yapabilir. Tanıtımlarıyla sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin yolu açık, reytingi bol olsun.



Tuğba Çimencan’dan türkü sürprizi



Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Tuğba Çimencan, yeni türküsü ‘Kırmızı Bohçamı Dürdürmediler’i ASC Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Anonim ve Salih Sütoğlu’na, müziği Anonim olan eserin düzenlemesini Ahmet Özgül yapmış. Hareketli bir şarkı olan ‘Kırmızı Bohçamı Dürdürmediler’e Özcan İşbil’en yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş.

Tuğba Çimencan, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Askıda Koleksiyon Sergisi açıldı

Usta sanatçı Mustafa Ata’nın 60 yıllık sanat yolculuğuna bir saygı duruşu niteliğindeki ‘Askıda’ başlıklı koleksiyon sergisi, özel bir davetle ziyarete açıldı.

Sanatçının İstanbul Şile’deki yaşam ve üretim mekânı olan Anıt Atölye’de düzenlenen serginin açılışına, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Mustafa Ata’nın farklı dönemlerden ve özellikle son dönem görülmemiş eserlerini değerli koleksiyonerlerinin katkılarıyla Gönül Karakan Ata küratörlüğünde bir araya getiren ‘Askıda’, sanatçının resim ve kâğıt işlerinden ilk kez görülecek vitray çalışmalarına uzanan üretim serüvenini görünür kılıyor.

18. İstanbul Bienali paralel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Askıda Sergisi, 12 Ekim’e kadar Şile Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Anıt Atölye’de ziyaret edilebilecek.