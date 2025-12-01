Kanal D’de ekrana gelen ‘Güller ve Günahlar’, aldığı reytingler ile Cumartesi akşamlarına resmen ambargo koydu.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, yayınlanan 8. bölümüyle Total’de 9.20, AB’de 6.32 ve ABC1’de aldığı 7.73 reytingle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Yıllardır ‘Gönül Dağı’nın liderlik koltuğunda olduğu Cumartesi’nin açık ara lideri, artık ‘Güller ve Günahlar’ dizisi oldu. ‘Gönül Dağı’ gibi uzun zamandır ekranda olan ve aldığı reyting ile kendi gününe damga vuran bir yapımdan liderlik koltuğunu kapmak, kolay iş değildir. İlk bölümü sonrası yazdığım yazıda, dizinin umut veren bir başlangıç yaptığına vurgu yapmış, her ne kadar partnerler arası yaş farkı olsa da önemli olan şeyin işinin hakkını verebilmek olduğuna dikkat çekmiştim. Öyle de oldu.

Hem Cemre Baysel hem de Murat Yıldırım, performanslarıyla beğeni topluyorlar. İzleyici, onları sevdi, sahip çıktı. Partnerlikleriyle sezonun en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyorlar.

‘Yemin Ettim’e akustik bir dokunuş

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın 1991 yılında yayınlanan klasik eseri ‘Yemin Ettim’, geçen haftalarda Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla yeniden hayat bulmuş ve ilk versiyonu büyük beğeni toplamıştı. Şarkı, akustik bir atmosferde yeniden müzikseverlerle buluştu.

Sony Music Türkiye etiketiyle akustik versiyonu yayınlanan ‘Yemin Ettim’, şarkının duygusal derinliğini yalın bir tonda hissettiren, içten ve samimi bir yorum sunuyor. Sahnedeki güçlü duygusu ve özgün tarzıyla bilinen Bahadır Tatlıöz, duru ve saf vokaliyle dikkat çeken Çağan Şengül ile bu projede yine güçlü bir uyum yakalıyor.

Kayahan’ın müzikal mirasına duyulan saygıyla hazırlanan ‘Yemin Ettim (Akustik)’, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir anma niteliği taşıyor.

İstanbul Sanat Fuarı için geri sayım

Sanatın kalbi bir kez daha İstanbul’da atıyor. 6. kez düzenlenecek olan IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 4-7 Aralık’ta arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Fuar, 3 Aralık’ta VIP ön izleme ile saat 16:00’dan 21:00’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 4-6 Aralık’ta ise, her gün 11:00-19:00 saatleri arasında açık olacak. Fuarın son günü ise, 11:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek. Fuar, çağdaş ve klasik sanat ile antika eserleri bir araya getirerek Türkiye’nin sanat piyasasının nabzını tutuyor. Resimden heykele, fotoğraftan tasarıma uzanan eserleri sunan IAAF, sanatçıları, sanat galerilerini, antikacıları, sanat ve antika dünyasının yayınlarını ve koleksiyon meraklılarını bir araya getiren uluslararası bir platform olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, sadece sergilere değil, aynı zamanda düzenlenecek söyleşiler, paneller ve özel etkinliklere de katılarak kapsamlı bir sanat deneyimi yaşayacak.