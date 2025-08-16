Güller ve Günahlar öncesi Murat Yıldırım’a ağır suçlama! Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor

Murat Yıldırım, son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisiyle ekranlara gelmiş, dizi 6. bölümde final yapmıştı. Kanal D’de yayınlanacak olan Güller ve Günahlar dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Yıldırım’ın proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı iddia edildi.

Murat Yıldırım’ın başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı Gizli Bahçe kısa sürmüştü. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, dizinin erken bitmesiyle ilgili “Hikâyeyi doğru anlatamadık. İzleyiciler eskort hikayesi sandı, oysa öyle değildi. Kusur bizdeyse özür dilerim” açıklamasında bulunmuştu.

OYUNCULARI İŞTEN ÇIKARDI İDDİASI

Bu sezon Kanal D’de yayınlanacak Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yıldırım, Cemre Baysel ile başrolü paylaşacak. Yıldırım hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı salladı.

Muhabir Akif Yaman, Güller ve Günahlar dizisi için Murat Yıldırım’ın, projede daha önce sözleşme imzalayan bazı oyuncuların işten çıkarılmasını sağladığını iddia etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri iddiaya inanırken, kimileri ise Yaman’a “Bunu kanıtlamalısın” diyerek tepki gösterdi.

Yıldırım cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

