Güllü haberlerine yayın yasağı talebi! Ünlü isim isyan etti

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek yaşamını yitiren -ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair tartışmalar devam ediyor.

Güllü’nün evinin içindeki güvenlik kamerasında bazı anların kesildiği ileri sürülmüştü.

Evdeki güvenlik kamerasının görüntülerin tamamı ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olması nedeniyle müziğin sesini kestiği belirtilirken evi temizleyen kişinin de ifadesi alındı.

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem savcılıktaki ifadesinde annesinin Roman havası oynarken düştüğünü söylemişti.

Tuyan Ülkem, “ 'Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü' demişti.

Şarkıcının ölümünün ardından farklı iddialarda gündeme geldi. Televizyon programlarında ve sosyal medya platformlarında ölümü ile ilgili olarak kaza olmaması ihtimali üzerine yapılan yorumlar kafaları karıştırırken ünlü Şarkıcı Işın Karaca yaşanan acı ölüm sonrası sürekli olarak Güllü'nün ölümünün arkasındaki şüphelerin iddia edilmesine isyan etti.

Işın Karaca sosyal medya hesabı üzerinden "Allah rızası için aklı selim birisi Güllü'nün hatrı için yayın yasağını getirsin! Bu işin çözülmesi şart! Ancak bunu emniyet çözecek! Bir insanın hayatı bu kadar çirkince deşifre edilmememli! Yeminle kalbim ağrıyor" dedi.