Güllü odaya girdiğinde ne gördü? Gazeteci Emrullah Erdinç bilinmeyenleri anlattı

Geçtiğimiz gün 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' lakaplı sanatçı Gül Tut'un ölümü tüm Türkiye’yi derinden sarmıştı. Arabesk müziğinin güçlü sesi Güllü’nün ölümünü oğlu Tuğberk Yağız sosyal medya hesabından çektiği video ile duyurmuştu.

ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem annesi Gül Tut’un roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti.

ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ’ BULUNDU

Aile fertlerinin ifadesini alan Emniyet güçleri kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı 'şüpheli olay' olarak bulmuştu.

Ekol TV’nin canlı yayınına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Güllü'nün düştüğü olaya ilişkin aile fertlerinin olayı tam yüzüyle anlatmadığını iddia etti.

AİLE FERTLERİ NEYİ SAKLIYOR?

Emrullah Erdinç Güllü'nün pencereden düştüğü anlara ilişkin söylenmemiş ihtimalleri şu şekilde sıraladı:

Erdinç Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in verdiği ifadede olayları tam anlatmadığını ileri sürdü ve temel sebebin bu olduğunu söyledi.

Erdinç, “Olayı anlatamamasından kastım şu, 'Annem geldi, Roman havası oynuyordu ve birden düştü' deniliyor. Olay yerinde roman havası oynayan birinin birden düşebileceği bir ortam yok. Kamera görüntülerine baktığımızda da, Güllü'nün düşmeden saniyeler öncesinde kızının odasında Roman havası oynayacak gibi bir hali de yok.

Odadaki pencere sürgülü bir pencere. Panikle aşağıya doğru kaçıyorlar ve komşuya haber veriyorlar. Burada önemli olan şey Güllü'nün ne gördüğü.

Çünkü Güllü odaya giriyor ve bir şey gördükten sonra tepki gösteriyor. Burada 'pat pat' seslerini duyuyoruz. Burada varsayımsal olarak söylüyorum odaya girdiğinde belki bir şeyler gördü ve kızdı, kızdıktan sonra da eliyle mobilyaya vurdu ve pat pat sesleri geldi. Belki de sürgülü camı açmak ya da kapatmak istedi ama yapamadı.

Burada mantıklı tek açıklama, Güllü'nün sürgülü camı kapatmak isterken düşmüş olması. Ancak odada bulunan iki kadının, bu olayları düzgün ifadelerle anlatması gerekiyor.

İTİLİP İTİLMEDİĞİ OTOPSİ İLE TESPİT EDİLEMEDİ

Erdinç, Güllü'nün otopsi raporlarında herhangi bir boğuşma ya da darp izine rastlanılamadığını belirtirken, ünlü sanatçının biri tarafından itilip itilmediğinin ise otopsi raporuyla tespitinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

"Burada yabancı birisi tarafından temas olsa, DNA sonucu bir bulgu elde edilebilir ancak aynı ev ortamını paylaştıkları insanlarla zaten sürekli temas halinde olduğu için, herhangi bir itme olması halinde bile bunun kamera kaydı dışında tespit edilmesi mümkün değil."

PARKELERİ YENİ CİLALATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllü’nün ölümü sonrası eve giren olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu ayrıca odadaki parkelerin çok kaygan olduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerini cilalattığı daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu görüldü.