Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu da “Pişmanım” diyerek her şeyi itiraf etti.

Sultan, Güllü’yü Tuğyan’ın pencereden ittiğini söylerken, Tuğyan ise bu itirafı reddediyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, Tuğyan ve Sultan dışında olayda başka fail ya da faillerin olması. Öte yandan Tuğyan’ın annesini öldürmesinin bir anlık karar olmadığı, bunu daha önceden planlanmış bir plan olduğu değerlendiriliyor.

BAŞKA KİMLER OLAYI BİLİYOR

Tanık ifadeler ve bazı somut veriler Tuğyan ve Sultan’ın olayı yakınlarına ve arkadaşlarına anlattıklarını gösteriyor. Sultan’ın olayı babasına, babasının da başkalarına anlattığına dair tanıkların ifadeleri bulunuyor. Aynı şekilde ifadesinde ‘kimseye anlatmadım’ dese de Tuğyan’ın bu olayı yakınlarına veya başka arkadaşlarına anlatıp anlatmadığı ve olay sonrası herhangi bir yardım alıp almadığı da dikkatle araştırılıyor.

SULTAN DA KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Sultan Nur, Tuğyan’ın tutuklandığı gece ‘adli kontrol’ tedbiriyle serbest bırakıldı. Hürriyet yeni detaylara ulaştı. Dosyadaki bilgilere göre Sultan da ‘kasten öldürmek’ suçundan hâkimliğe sevk edildi ve ‘ev hapsi’ tedbiriyle elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.

Soruşturma birimleri, olay gecesi Sultan’ın olaydaki rolünün tam olarak ne olduğunu araştırıyor. Bu araştırma sonucunda Sultan’ın hukuki durumu değişebilir.

PECEREDEN DÜŞEN KADIN DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada şimdiye kadar 20’ye yakın tanık var. Bu tanıkların çok çeşitli iddia ve ihbarları bulunuyor. Son olarak soruşturma birimlerine gelen ihbardaki iddia şu: ‘Tuğyan olaydan bir süre önce koluna ‘pencereden düşen kadın’ dövmesi yaptırdığı. Sonradan da sildirmiş. Bu ihbarı yapan kişinin ifadeleri de ‘tanık’ sıfatıyla dosyada yer alacak.

MALKATA ÇELİŞKİSİ

Tuğyan Ülkem, 17 sayfalık ifadesinin 5. sayfasında “Malkata isimli müziği kendi telefonumdan açtım. Sultan’dan açmasını isteyip istemediğimi hatırlamadım” diyor. Savcılığın daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine de “Sultan’dan Malkata açmasını ben istedim” diye ifadesini değiştiriyor.