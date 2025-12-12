Yalova'da 26 Eylül’de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı.

O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İŞTE GÜLLÜ VE TURAN ARASINDAKİ KONUŞMA

Turan, Güllü’nün vefatından yalnızca 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı:

-Güllü bana 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. 42 yıldır dostumdu, kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir anne, evladına böyle bir şey yapabilir mi?

-Tuğyan, çocukluğundan beri agresif bir çocuktu, kaosla beslenen biriydi. Güllü maalesef onun hatalarını örtbas etti.

-Güllü, Tuğyan’ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşıydı. Bu olayın, Tuğberk'in de ufak bir payı olduğunu düşünüyorum.

-Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra korkular içinde yaşıyordu. O kadar çok kavgaya girmemeye çalışıyordu.

-Güllü'nün alkole karşı bağışıklığı vardı, çok fazla etkilenmezdi. Ancak Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvet kullanmaya başlamıştı. Aralarına hep ben giriyordum.