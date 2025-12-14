Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KIZI TUTUKLANDI

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

YILLAR SONRA GÜNDEM OLDU

Tutuklanmanın ardından ünlü şarkıcının yıllar önce çocuklarıyla ilgili sözler merak uyandırdı.

Sosyal medyada adeta viral haline gelen videoda Güllü'nün Banu Alkan'a yönelik, "Sen bu yaşa kadar doğuramamışsın. Analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun. Allah'a bin şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var" dediği duyuldu.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tutuklanmasıyla birlikte bu sözler sosyal medya yeniden gündem oldu.