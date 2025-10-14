Yalova'daki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün, adli tıp ‘kati’ raporu ortaya çıktı. Kanında yüksek oranda etil alkol tespit edilen Güllü’nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadı.
Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu! Kati adli tıp raporu ortaya çıktı
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüne ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı. Güllü’nün kati adli tıp raporu tamamlandı. Güllü’nün zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmazken, beyin kanaması iç kanama sonucunda ölümünün meydana geldiği belirtildi.
Güllü’nün yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ise, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı da ortaya çıktı.
BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi.
Ünlü şarkıcının otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.
BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANILMADI
Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir.
Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.
ZEHİRLENMEYE DAHİL DELİL BULUNMADI
Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, "Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Rapor, soruşturma dosyasında yer almak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.