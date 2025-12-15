Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olay ilk bakıldığında kaza olarak görülse de Güllü'nün çevresindeki insanların açıklamaları ve açılan soruşturma kapsamında yapılan incelemeler, okları Güllü'nün kızı Tuğyan'ın üzerine çevrildi.

Yapılan incelemeler sonucu Güllü'yü kızı Tuğyan'ın camdan aşağı iterek düşmesine neden olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

'GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ'

İki ismin de ifadesi alınırken, Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini itiraf etti. Halk TV'nin edindiği bilgiye göre, Sultan Nur Ulu'nun polis ekiplerine verdiği ifade ortaya çıktı.

İşte Sultan Nur Ulu'nun ifadesinin tamamı,

Ben 12/12/2025 tarihinde emniyette ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermiştim. Doğrudur, ifademi aynen tekrar ediyorum. Daha önce emniyette vermiş olduğum ifadelerimi kabul etmiyorum. Benim 12/12/2025 tarihinde savcılıkta vermiş olduğum ifade doğrudur. Ben olay gününden 1 gün önce Güllü’nün evine gitmiştim. Arada orada kalıyordum. Olay günü ben Tuğyan ve Güllü beraber Çınarcık’ta Güllü’nün evindeydik. O günün sabahında Tuğyan’la dışarı çıktık. Çınarcık’ta bulunan Turyol’un o taraflarda beraber takıldık. Saat yaklaşık 10:00–11:00 gibi çıkmıştık. Bir saat dışarıda vakit geçirdikten sonra eve geri döndük. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar dışarı çıktık. Yalova merkezde bulunan Star AVM’de Tuğyan’ın çocuğu için bakıcı görüşmesine gittik. Ancak görüştüğümüz kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Şahıs yabancı uyrukluydu. Daha sonrasında Tuğyan’ın telefonu ile ilgili bir durum için Star AVM’de bulunan telefoncuya Tuğyan tek başına gitti. Ben o sırada onu kafede bekledim. Ancak işini halledememiş. Daha sonra beraber başka bir telefoncuya gittik. Gittiğimiz yerde Tuğyan telefonunu açtırabildi. Daha sonra Tuğyan’la beraber Çınarcık’a geçtik. Bu sırada Gül Annenin kiralamış olduğu Renault Clio aracı Tuğyan kullanıyordu. O araçla gidip geliyorduk. Çınarcık’taki eve geçtiğimizde saat 18:00 civarıydı. Eve geldiğimizde Gül Anne evdeydi. Hep beraber muhabbet ettik. Bakıcı görüşmesi hakkında konuştuk. Daha sonrasında Gül Anne, Tuğyan ile bana yemek siparişi verdi. Tam net olarak hatırlamamakla birlikte biz yemeğimizi yemeden önce ya da

Yedikten sonra Gül Anne duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra düğümüz birlikte film izlemeye karar verdik. Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuğyan, Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan’ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikâhı da vardır. Gül Anne Tuğyan’ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Tuğyan’ın telefonla konuşması ile bir problemi yoktur. Ancak kendisini pek sevmezdi. Bu nedenden dolayı Tuğyan Gül Annenin Kervan’la bir problemi olduğunu bana da sabit olmadım. Filmi kapattıktan sonra Gül Anne ile ile aralarında daha önce bir problem olmadığından ben şahit olmadım. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik müzik açtık, bu sırada Tuğyan’da yanımızdaydı. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Ama önce hangimizin getirdiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz sonra Tuğyan ile odaya geçtik. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la geri odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana malkatayı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. (Yüzündeki dikişlerin olduğu izlerden dolayı dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı.) Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafa oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan’la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüşünü anı gördüm. Gül Anne’nin düştüğü sırada “hadi görüşürüz” “bay bay” şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan “koş” şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Bende onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan’ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana “ölmek olarak “o da gelecek” dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım. Biz hastaneye gittiğimizde Kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra Kervan’ın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi. Hastanede bittiğimiz sırada Tuğyan, Tuğyan’ın dayısı Rasit, yeğeni yani Rasit’in eşi ve onların oğlu, Kervan, Ben ve Kervan’ın şoförü Kervan’ın evinden çıktık ve yine gittik. Bu sırada Tuğyan’la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ayrıca ben hala olayın etkisi altındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık’taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan’ın kardeşi Tuğberk Çınarcık’taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya Abla yanımıza gelmişti. Bana “gel seni bana götüreyim” dedi. Ve ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya Abla, Güllü’nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik “eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine, o Güllü’nün kızı” dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü’nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya Abla dahil kimseye söyleyemedim. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanımış olduğum Bircan abla bana “bak kızım sen Tuğyan’ı tanımıyorsun, ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan’ın yapmış olabileceğini düşünmüyorum, kendine çok dikkat et” dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı, ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. Bu süreçte Tuğyan’la yalnız kaldığımız bir ara bana “ben yanarsam ikimizde yanarız” dedi. Tuğyan’ın bana bunu demesini sebebi annesini ittirildiğimi görmemdi. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak “koş” dedi. Akşam olunca tekrardan Hülya Ablanın yanına gittim, oraya Hüseyin Abla da gelmişti. Bircan Abla bana “Ben Tuğyan’la konuştum. Böyle bir şey olsa senin üstüne atacağını bir şey olmayacak, düşünmeyecek” dedi. Tuğyan bunları Bircan Abla’ya bu olaydan dolayı kendisine bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben bunları duyunca iyice korkmaya başladım. Bu olaylardan sonra Tuğyan’la beraber kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek bir nedeni ona karşı yalnız olmaması gerektiğini düşündüğümden dolayıydı.



tahmin ettiğim gibi üzerime suçlamayı atmasından korkmadım. Tuğyan’la annesi arasında ben büyük bir tartışmaya şahit olmadım. Tuğyan’ın annesine yönelik “öldüreceğim onu” tarzı mesajlarını, söylemlerini bu süreçte medyadan öğrendim. Tuğyan annesine yönelik her anne kız arasında olacak kadar küçük serzenişlerde bulunuyordu. Ancak bu denli büyük bir olaydan daha önce hiç bahsetmemişti. Arif Ulu benim babam olur. Babam alkollü olduğu bir gün bana dosyada yer alan beyanları söylemiştir. Ancak bunları neden söylediğini bilmiyorum. Çünkü ben ona bu olayın gerçeğini hiç anlatmamıştım. Tartıştığımız için bana onları demiş olabileceğini düşünüyorum. Tuğyan’la hiçbir zaman Güllü’yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyan’ın Güllü’yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan’ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü’nün hayatında olduğunu düşünüyor. Benim bunları bilme nedenim de Tuğyan’ın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır. Ayrıca ben Tuğyan’ın geçmişte narkotik bağımlının olması, eşcinsel ilişkisinin olması gibi şeyleri de. Olayın gerçekleştiği gün her şey normaldi. Bir anda ve dolu dolu, ansızın oldu. Eşcinsel bir ilişkinin varlığından o gün öğrendim. Ben Tuğyan’ın uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Ancak çok eskiden kullandığını duymuştum. Annesi Güllü ile Tuğyan arasında uyuşturucu, para veya sevgilisi Kervan’dan kaynaklı büyük bir tartışmaya hiç bir zaman şahit olmadım. Bunun sebebi benden kaynaklıdır. Ben ikisi arasında bir tartışma çıksaydı ben bu ortamda bulunmazdım. Tuğyan da bu durumu bildiği için hiç böyle bir şey yaşanmadı. Tuğyan’ın annesinin öldürülmesine ilişkin bütün bildiklerim bundan ibarettir. 11/12/2025 tarihinden önce vermiş olduğum beyanlardaki çelişkili hususları kabul etmiyorum. Benim son huzurda söylediklerim doğrudur. Tuğyan’ın eskiden arkadaşı olan Serhat Cevher’in İstanbul’da olduğumuz zaman Tuğyan’a yönelik “Yurtdışına git, oradan süreci takip et, ben insan kaçakçısıyım, seni de götürürüm” dedi. Bana yönelik olarak da “sende onunla birlikte git” dedi. Serhat’ın neden böyle bir teklifte bulunduğunu bilmiyorum tuğyan’ın ona olayı anlattığını düşünmüyorum. Çünkü Serhat bir ara bana “Tuğyan mı yaptı, daha önce bana da söylemişti” demişti. Serhat’ı ben daha ilk defa gördüğüm için olayla ilgili herhangi bir şey söylemedim. Gözaltına alındığımız gün İstanbul’da olma nedenimizin yurtdışına kaçmakla herhangi bir ilgisi yoktu. Ben bugüne doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerle hakkımda adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakılmayı talep ediyorum dedi.