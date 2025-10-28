Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül gecesi 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünde sular durulmak bilmedi. Soruşturma sürerken, Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, dün Yalova Adliyesi'ne giderek Güllü’nün kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“GÜLLÜ’YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ”

Yanındaki tanıklarla birlikte adliyeye gelen Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Aydın elindeki yazışmaları ve ses kayıtlarını delil olarak dosyaya sunduğunu söyledi.

'KEŞKE ANNEMİ BU ŞEKİLDE ÖLDÜRMESEYDİM' DİYE İTİRAFI VAR

Ferdi Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda "Annemi öldürdüm" dedi. Aydın, suçlamalarını şu sözlerle dile getirdi: Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Tuğyan Hanımın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş.

"KEMİKLERİ PARÇALANDI ÜZÜLDÜM" DEMİŞ...

"Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığına, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş'. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz."

“EĞER BUNLAR DOĞRU OLSAYDI SAVCI BENİ BIRAKIR MIYDI?"

Ferdi Aydın'ın suçlamalarının ardından gözler Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi. Bir televizyon programının ulaştığı genç kız, iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Ferdi Aydın'ın bahsettiği mesajların kendisine ait olup olmadığı sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı?" diyerek suçlamaları reddetti.