Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ’Kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı.

Gülter’in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

SULTAN CİNAYETİ İTİRAF MI ETTİ?

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Emniyet'teki ifadesinde etkin pişmanlıktan yaralandığı ve "Güllü'yü camdan kızı Tuğyan'ın itti" şeklinde ifade verdiği iddia edildi. CNN Türk canlı yayınına bağlanan CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, "Sultan'ın şöyle bir ifadesi olduğu iddiası var. Emniyet'te etkin pişmanlıktan yararlandığı ve "Güllü'yü camdan kızı itmiştir. şeklinde bir ifade kullandığı iddiası var." dedi.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın da Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini iddia etti.