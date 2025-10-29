Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde kızının parmağı olduğu iddiası gündemi sarstı. Tartışmalar sürerken Güllü'nün patronu Ferdi Aydın "Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdüğünü ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Patron Aydın, Gülter'in bir yakınıyla olan WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak dosyaya sundu.

Bu mesajların ardından Tuğyan Ülkem Gülter Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi.

“MESAJLAR BANA AİT”

Sabah'ın haberine göre Gülter, verdiği ifadede dosyaya sunulan Whatspp mesajlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. Gülter, “Ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Gözler savcılığa dönerken herkes, ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında geçtiğimiz günlerde Sabah’a açıklamalarda bulunmuştu.

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı" demişti.