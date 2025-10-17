Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ilgili her şey ortaya çıktı!

Çınarcık'ın Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Güllü, kızı Tuğyan Ülkem ve bir arkadaşıyla terasta vakit geçirirken, pencereden düşerek ağır yaralandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında yasaklı madde kullandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Tuğyan Ülkem'in test sonuçları ortaya çıktı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, sanatçı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ön otopsi raporunda darp veya zorlama izine rastlanmamıştı.
Kesin rapor ise Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından tamamlandı.Rapora göre, Güllü'nün vücudunda yüksekten düşmeye uyumlu çok sayıda travmatik bulgu saptandı. Beyin kanaması, boyun travması, birden fazla kemik kırığı, iç organ yaralanmaları ve iç kanama. Cinsel muayenede ise herhangi bir akut travma izi bulunmadı.
Öte yandan kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edildi; ancak zehirlenme veya dış etki delili yok. Bir başka detaya göre, sanatçının kullandığı bir ilacın kanındaki seviyenin normalin 7 katı olduğu belirtildi, bu da denge kaybına katkıda bulunmuş olabilir. Pencere kenarındaki eşyaların dağılmamış olması da kazara düşme ihtimalini güçlendiriyor.
Güllü'nün ani ölümüyle birlikte, kızı Tuğyan Ülkem hakkında sosyal medyada yayılan spekülasyonlar da gündeme oturmuştu. Genç kadının uyuşturucu madde kullandığı ve sabıka kaydı bulunduğu yönündeki söylentiler, aileye ek yük bindirmişti.
Ancak Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta?" programında açıklanan test sonuçları, bu iddialara son noktayı koydu. Tüm yasaklı maddeler için yapılan kapsamlı incelemelerde Tuğyan Ülkem'in sonuçları negatif çıktı. Adalet Bakanlığı kayıtları da Ülkem'in adli sicilinin temiz olduğunu doğruladı.
Ülkem, bir canlı yayında gözyaşları içinde "Kan vermeye hazırım" diyerek iddialara meydan okumuştu. Soruşturma hâlâ devam ediyor, ancak mevcut bulgular kazara ölüm yönünde yoğunlaşıyor. Güllü'nün son anlarını aydınlatan olay öncesi görüntülerde de alkol etkisi altında olduğu gözlemlenmişti. Sanatçının ailesi ve hayranları, bu trajediyi kabullenmekte zorlanırken, Yalova'da anma etkinlikleri düzenlendi. Güllü'nün arabesk dünyasına kattığı renkli melodiler, yıllarca dillerden düşmeyecek.