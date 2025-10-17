Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ilgili her şey ortaya çıktı!

Öte yandan kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edildi; ancak zehirlenme veya dış etki delili yok. Bir başka detaya göre, sanatçının kullandığı bir ilacın kanındaki seviyenin normalin 7 katı olduğu belirtildi, bu da denge kaybına katkıda bulunmuş olabilir. Pencere kenarındaki eşyaların dağılmamış olması da kazara düşme ihtimalini güçlendiriyor.