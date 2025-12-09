Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındı. İki isim, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındı.
DAKİKALAR İÇİNDE TAMAMLANDI
Operasyonun, akşam saat 21.45 sıralarında başladığı ve dakikalar içinde tamamlandığı bildirildi. İlk işlemleri İstanbul’da yapılan şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya sevk edilmeleri bekleniyor.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin detay vermezken, kaçış planının nasıl deşifre edildiğine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.