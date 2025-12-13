Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı eve götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TUĞYAN'A HASTANE ÖNÜNDE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandı. Saatlerce süren sorguda Sultan Nur Ulu, Güllü'nün cinayete kurban gittiğini itiraf etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Sultan, "Tuğyan annesini pencereden itti. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Bugüne kadar konuşmadım. Çünkü beni tehdit etti. Çok korkuyordum" dedi. Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde Sultan'ın ifadesini yalanlamadı ancak, "Ben yapmadım" dedi.