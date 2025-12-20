26 Eylül tarihinde evlerinin camından düşerek ölen Güllü'nün ölümüyle ilgili meraklar sürerken, Tüm Türkiye "Güllü öldü mü öldürüldü mü?" sorusunun cevaplanmasını bekliyor.

Şarkıcının ölümüyle ilgili ilk sır perdesi, 9 Aralık'ta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasıyla aralanmaya başladı.

Annesini öldürmekle suçlanan ve soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklu bulunduğu Gebze Cezaevi'nden Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in sorularını yanıtladı.

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" sözlerini sarf etti.

"GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM"

Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret etmişti.

Gülter, annesinin mesarını ziyaretine ilişkin, "Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI?

Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" demişti. Gülter'e "O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?" sorusuna, "Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor" dedi.



"ÇİĞDEM ABLA BİZE KALAN EMANET"

Güllü'nün düştüğü gün, asistanı Çiğdem Deniz televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" demişti. Tuğyan Ülkem Gülter, buna ilişkin ise, "Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet" dedi.

"VİCDANIM RAHAT. ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Gülter, cinayet suçlamasından aklanacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sultan Nur Ulu'nun, "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm" itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

KARDEŞİ 'ŞİKAYETÇİ' SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı.