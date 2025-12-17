Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanmıştı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter de yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

‘ABLAM HAYATINDAKİ ERKEK İÇİN ETRAFINI SİLER’

Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter yeniden ifadeye çağırıldı. Yağız Gülter'in savcılık ifadesinde; Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur.

Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dediği ortaya çıkmıştı.

PENCERE KISMINI KERVAN’A GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesinin ardından bazı TV programı kesitlerinde olay gecesine dair iletişim trafiğinde Kervan’ın adının geçtiği; hatta Tuğyan’ın, annesi Güllü’nün evindeki pencere kısmını gösteren bir görüntüyü Kervan’a gönderdiği iddia edildi.

'ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Tuğyan'ın Kervan ve annesiyle ilgili mesajlarını da ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeleri ifşa oldu.