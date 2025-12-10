Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 6’ıncı katındaki terasından, kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının ölümü, tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğmuştu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Güler ve Ulu'nun Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.