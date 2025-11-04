Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne dair sır perdesi hala gizemini koruyor. Güllü’nün hayatını kaybettiği gece evde kızı ve manevi kızı olarak bilinen Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Sultan Nur Ulu’nun, röportaj esnasındaki gergin ve tedirgin tavırları dikkatlerden kaçmamıştı.

Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programı, Güllü’nün ölüm gecesine dair önemli bir detayı açıkladı. Program ekibi, Güllü’nün manevi kızı Sultan Nur Ulu’nun ifadesine ulaştı ve onunla özel bir röportaj yaptı. Güllü’ye “Gül Anne” diye hitap ettiği görülen Sultan, ifadesi dikkat çekti.

SOĞUĞU SEVDİĞİ İÇİN PENCERELER HEP AÇIKTIR

Sultan Nur ifadesinde, "Döndüğümde Gül anne düşmüştü, düşme anını görmedim. Gül annem soğuğu sevdiği için pencereler hep açıktır. O gün herhangi bir tartışma olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hiç hatırlamıyorum. O an şoktaydım. Aynı anda aynı cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. Biz o esnada oynuyorduk." dedi.

RÖPORTAJIN PERDE ARKASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Program ekibinin Sultan’la yaptığı röportajın perde arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, röportajın yapılmasının engellenmeye çalışıldığı ve Sultan’ın konuşma sırasında “müsaade isteyip Tuğyan’a baktığı” anlar dikkatlerden kaçmadı.

SULTAN’IN TEDİRGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sultan’ın tedirgin tavırları, “bir şey mi gizliyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Röportaj sırasında “Bana olayla ilgili çok konuşma dediler” ve “Sorun yaşamak istemiyorum” sözleri, şüpheleri daha da artırdı.