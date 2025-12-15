Güllü'nün ölümü sonrası "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Gülter hakkındaki suçlamaları "Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim" dedi.

Bunun üzerine tüm gözler Güllü'nün oğluna çevrilmişken, Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesinin evine camı kırarak gizlice girdiği anlar ortaya çıktı.

DELİLLERİ Mİ YOK ETTİ

Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. Daha önce eve dışarıdan girişin olmadığı söylenmişti.

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de programda yayınlandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği düşünüldü.