Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne geldi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine adliyeye gelen Gülter, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Gülter'in bilgi amaçlı adliyeye davet edildiği öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in şüpheli değil şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırıldığını aktardı.

‘BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ’

Sultan Nur Ulu’un itiraflarından yeni detaylar ortaya çıktı. Sultan Nur, çok çekindiğini söylediği Tuğyan’ın olaydan sonra “Ben yanarsam ikimiz de yanarız” diye tehdit ettiğini de anlattı. Sultan Nur’un ifadesinden bölümler şöyle:

“Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılamadım. Tuğyan ile yalnız kaldığımızda bir ara bana ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Annesini ittiğini gördüğüm için bana bunu dedi. Ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak ‘koş’ dedi. Tuğyan ile kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek nedeni ona karşı tavır alırsam suçu üstüme atmasından korkmamdı. Tuğyan ile Güllü’yü öldürmek için plan yapmadık. Onun da plan yaptığına şahit olmadım. Öldürmesinin nedeni küçüklüğünden beri gelen kırgınlıklar ve annesinin rahat yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Tuğyan bunları bana olaydan sonra anlatmıştı.”

ESRARENGİZ DÖVME

Dosyada şimdiye kadar 20’ye yakın tanık var. Bu tanıkların çok çeşitli iddia ve ihbarları bulunuyor. Soruşturma makamları bu iddia ve ihbarları da dikkatle takip ediyor. Ciddiye alınanların ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Son olarak soruşturma birimlerine gelen ihbardaki iddia şu: ‘Tuğyan olaydan bir süre önce koluna ‘pencereden düşen kadın’ dövmesi yaptırdı. Sonradan da sildirdi. Bu ihbarı yapan kişinin ifadeleri de ‘tanık’ sıfatıyla dosyaya girecek.

MALKATA ÇELİŞKİSİ

Tuğyan Ülkem, 17 sayfalık ifadesinin 5. sayfasında “Malkata isimli müziği kendi telefonumdan açtım. Sultan’dan açmasını isteyip istemediğimi hatırlamadım” diyor. Savcılığın daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine de “Sultan’dan Malkata açmasını ben istedim” diye ifadesini değiştiriyor.

AVUKATIYLA BİRLİKTE ADLİYEYE GELDİ

Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne geldi. Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, avukatı Aycan Sevsay da “Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. İfade için geldi sadece” dedi.