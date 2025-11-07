Ünlü sanatçının çocukları Tuğyan ve Tuğberk Yağız’ın, annelerine şiddet uyguladığı Güllü’nün 2 defa KADES’ten yardım çağrısında bulunduğu öne sürülmüştü. Şiddet iddiaları çocukları tarafından yalanlansa da Güllü’nün KADES’ten 2 kez yardım çağrısında bulunduğu doğru çıkmıştı.

OĞLUNDAN DİKKAT ÇEKEN MEZARLIK PAYLAŞIMI

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesinin mezarını ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yağız, paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

"Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim."

DESTEK OLAN DA OLDU ELEŞTİREN DE

Tuğberk Yağız'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları destek verirken bazıları da eleştiriye tuttu.

Takipçiler Güllü'nün anısına saygı duyulması gerektiğini savunurken, bazı kullanıcılar da ailenin yaşadığı iç çatışmaların kamuoyuna taşınmasından rahatsız olduklarını belirtti. Sanatçının sevenleri, "Güllü huzur bulsun" yorumlarıyla aileye sağduyu çağrısında bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Evinin pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır hala çözülmedi. "Kaza mı, cinayet mi?" soruları hala yanıt bekliyor. Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in zarar verdiği iddia edildi. Kan donduran mesajların da ifşa edilmesinin ardından Güllü’nün kızı ve manevi kızı Sultan Nur Ulu yeniden ifadeye çağrıldı.

Gülter, annesiyle nişanlısı yüzünden yaşadığı tartışma sonrası 21 gün ayrı kaldıklarını, bu süreçte arkadaşına "kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim" gibi duygusal mesajlar attığını bunların sadece dertleşme amacı taşıdığını söyledi. Olay gecesi annesiyle dans ettiklerini, sırtı cama dönük halde oynarken bir "güm" sesi duyduğunu ve arkasını döndüğünde annesinin yerde olduğunu anlattı.

Manevi kızı Sultan Nur Ulu ise anne-kız arasında büyük bir kavga duymadığını, Tuğyan'ın hiçbir zaman annesini öldürmekten söz etmediğini ve olay günü camdan atlamakla ilgili şaka dahi yapılmadığını belirtti. İfadelerde en dikkat çeken kısımlardan biri ise Tugyan Ülkem Gülter'in vekilinin ifadesi oldu. Gülter'in vekili ortaya çıkan skandal mesajlarla ilgili "bahsi geçen mesajlar olay gecesinden aylar öncesine aittir ve o mesajlarda her anne kız arasında yaşanan bir tartışma sonrası bir kişinin yakını ile dertleşme sohbeti örneğidir" ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada SABAH kan donduran ifadelere ulaşmıştı. Tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiği, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilimli olduğu, mesajlarını sildiği ve olayın ardından kendisini "Beni kim yakarsa bende onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini, Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını, Tuğyan tarafından itildiğini ifade etmiş.

Tanık Çağrı Kutlu ise ifadesinde Tuğyan'ın annesi Güllü'yü öldürme niyetinden defalarca söz ettiğini, uyuşturucu kullandığını, kumar oynadığını ve annesiyle sık sık para yüzünden tartıştığını anlatmış, Ayrıca Tuğyan'ın çevresine "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" dediğini, kendisinden silah istediğini ve olayın kesinlikle kaza olmadığını düşündüğünü belirtmişti.

TUĞYAN VE MANEVİ KIZI SULTAN YENİDEN İFADE VERDİ

Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Manevi kızı Sultan'ın yeniden ifadeleri alındı.

"NİŞANLIMLA İLGİLİ TARTIŞINCA YAZDIM"

Cinayette en çok konuşulan isim Tuğyan Ülker Gülter, "Medyada çıkan benim bir tanıdığımla yaptığım mesaj içeriklerinin aslını anlatmak isterim, şöyle ki ben annemle yıllardır birlikte yaşıyorum, ancak Haziran ayında annemle aramızda bir tartışma çıkmıştı, bu tartışmanın konusu benim nişanlımla ilgili bir husustu, tartışınca bende anneme darıldım ve annemin evinden ayrılıp Çınarcık'ta yaşayan Sultan adında şu an soyadını hatırlamadığım bir arkadaşımın yanında geçici olarak kaldım, tam 21 gündü, bu süreçte de annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan Bircan Dülger adında bir tanıdığımla dertleşmek amacıyla konuşuyordum, mesajlaşmalarımız da olmuştu, bu mesajlarda hatırladığım kadarıyla 'Yeter artık ,ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim' şeklinde mesajlar atmıştım, bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu" ifadelerini kullandı.

'GELİRSEN KADES'E BASARIM'

Çınarcık'ta bir plajda annesiyle birbirlerinde karşılık özür dilediklerini söyleyen Gülter, "ben plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik, bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' gibi sinirle söylenen sözler söylüyordu hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz, çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi, çok bu tarz incitici veya tehdit vari sözler söyleyince bende sinirlenirdim" dedi.

'O MESAJLAR YENİ DEĞİL'

Ferdi Aydın hakkındaki iddialar üzerine de konuşan Gülter, "Ferdi Aydın adındaki kişi hakkımızda sosyal medyada ya da televizyonda çeşitli iddialarda bulunmaktadır ve bir şekilde bizim aile dostumuz olan normalde evlere temizliğe giden bu magazinel olaylarda alakası olmayın Bircan Dülger adındaki kişiye telefonla ulaşmış. Beni tanıyıp tanımadığını sormuş, Bircan'da evet tanıyorum hatta çok yakınız demiş, Ferdi de ben sana inanmıyorum madem bu kadar yakınsınız mutlaka mesajlaşmışsınızdır, bana ikinizin arasındaki mesajları ekran resmi alıp bana gönder ben inanayım görüştüğünüze diyor, Bircan abla da ekran resmini kabul etmiyor, bunun üzerine Ferdi de 'o zaman ben sana tarif edeyim mesaj kısmına gir ekran yansıt bende o şekilde göreyim' diyor, o esnada görüntülü konuşuyorlar ve Ferdi ekran kaydı alıyor, bu şekilde benim yukarıda bahsettiğim Bircan ile yazıştığım mesajları kendisi telefonda kayda alıyor ve bunu televizyonlara veriyor, sanki bu mesajları ben yeni yazmışım gibi yansıtıyor ve annemi aslında düşmediğini, birisi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek hakkımızda isnatlarda bulunuyor, mesajlar benim çok kırıldığım bir dönemde Bircan ablayı çok yakın bulmamdan kaynaklı attığım mesajlardır zaten annemle bu mesajlardan birkaç gün sonra barışmıştık" ifadelerini kullandı.

MESAJLARI ÇAĞRI ABİYE DE ATMIŞ OLABİLİRİM

Annesiyle dargın olduğu dönemde Bircan ile soyadını hatırlamadığı Çağrı isimli birinin kendisine yardım olduğunu ifade eden Gülter, "Belki Bircan'a attığım bu mesajların benzerini Çağrı abiye de atmış olabilirim, ama hatırlamıyorum, onun dışında ben başka kimseye annemle ilgili bu tarz sözler söylemedim, annemle herhangi bir husumetim yoktur, zaman zaman anne kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu, zaten o tartışmamızdan sonra da birlikte aynı evde yaşamaya başladık, hatta Çiğdem abla da bu duruma şahittir" dedi.

İŞKENCE İDDİALARI ASILSIZ

Televizyon programına çıkan Başak Mutlukan ismindeki kişiyle 2-3 kez görüştüğünü ifade eden Gülter, "Annemin arkadaşının kız kardeşidir, annemle de zaman zaman görüşmüşlerdi, ancak son 1,5 yıldır annemin arkadaşı olan Tuğkan Mutlukan ve onun kız kardeşi Başak ile görüşmüyorladı, Başak adındaki kadın televizyona çıkarak annemin benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğünü iddia ediyor, ancak bu iddiaların hepsi asılsızdır, böyle bir şey söz konusu değildir hatta Başak bizim Çınarcık'taki evimizin çok eski zamanlarını bilir" ifadelerini kullandı

'GÜM DİYE Bİ SES DUYDUM'

Güllü'nün öldüğü geceyi ifadesinde yeniden anlatan Gülter, "Annem çok alkollüydü, bizim odamıza geldiğinde biz ayaktaydık, ben söylediğim gibi annem odamıza geldiğinde biz ortada Sultan'la ayakta oynuyorduk, annemde bizimle oynadı, hatta Sultan'ı da oynatmaya çalıştı, Sultan'la bir süre oynamaya çalıştılar hatta ben anneme anne kız roman havası oynamayı bilmiyor dedim, biz oynarken gülüştük, hatta annem 'Valla şahanesiniz' diye bir laf söyledi, bir süre sonra ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken annemin yanımdan oynayarak arkama doğru geçtiğini fark ettim ancak ben dönüp bakmadım oynamaya devam ediyordum, sonra ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum, sanki güm diye bir ses duydum, arkamı dönüp cama doğru dönüp baktığımda kaldım ama annem yoktu, annemin düştüğünü anlayıp hemen telefonu yatağımın üzerinden alıp Sultan'a da koş diyerek kapıdan dışarıya çıktık, olay böyle oldu" dedi.

'ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE ANNEM YOKTU'

Olay sırasında Sultan'ın oynamayı bırakıp gardırobun aynasından dikişlerine baktığını söyleyen Gülter, "Sultan 30 Ağustos'ta kısa bir süre önce kaza geçirdiği için halen dikişleri tazeydi ve hatta cam kırıkları çıkmaya devam ediyordu, o yüzden sürekli olarak dikişlerine bakıyordu, her bulduğu fırsatta telefonundan veya aynadan bakıyordu, ben tam Sultan'ın önüne denk gelecek şekilde ayaktaydım, Sultan tam benim önümde aynaya bakıyordu annem benim yanımdan geçtiği sırada, Hatırladığım kadarıyla ben annemin düşüş anında sadece tek bir ses duydum ve o sese binaen arkamı dönüp baktım ancak baktığımda annem yoktu" dedi.