Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Kasımpaşalı "Güllü" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar cinayet şüphelerini artırdı.

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız’dan şiddet gördüğü ortaya çıkmış ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla 2 kez yardım çağrısında bulunduğunu öğrenilmişti.

‘EVET YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE KADES OLAYI…’

SHOW Haber, söz konusu iddiayı Tuğberk Yağız Gülter'e sordu. Tuğberk Yağız Gülter o geceyi şöyle anlattı; "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.