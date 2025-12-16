Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne geldi. Gülter, savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır" dedi.

'HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

'AÇIKLAMAYI YAZILI ŞEKİLDE YAPACAĞIZ'

Avukatı Aycan Sevsay ise "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız" dedi.

'ABLAM KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR'

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinin detaylarını şöyle paylaştı:

“Annem camlardan her zaman korkardı, ‘Atacağım’ sözü ablama ait. Tuğyan, bana 'Annem öldü, gel’ dedi. Savcının 'Tuğyan, erkek arkadaşı Kervan için anneni öldürebilir mi?' diye sormuş. Tuğberk bu soruya ‘Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir, ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biri, Kervan için her şeyi yapabilir, öldürebilir, daha önceki ilişkilerinde de böyleydi’ demiş. Annem kasada bir şey saklamazdı, evden değerli bir şey almadım. Benim bu süreçte şüphem oluşmuştu.”