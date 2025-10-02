Güllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdi

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'nun olay yerinde yaptığı incelemeler ve görgü tanıklarıyla görüşmeler sonucunda, olayın şüpheli bir hal aldığı ortaya çıktı. Özellikle bir komşunun, olay gecesi Güllü'nün evine iki erkek figürünün girip çıktığına dair ifadesi dikkat çekti. Komşu Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar" şeklinde konuştu.

DOSYA CİNAYET BÜROYA DEVREDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, ortaya atılan iddialar ve elde edilen görüntüler ışığında cinayet büroya devredildi. Bu kararın alınmasına neden olan kritik 7 madde ise şu şekilde sıralandı:

Ses kayıtlarındaki çelişkiler ve bilgi kirliliği.

Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular.

Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması.

Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığına dair düşünceleri.

Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması.

Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması.

Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması.

Bu yeni gelişmeler, Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi.