Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Eylül'de Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğünce ölü muayene ve otopsi işlemi yapılan maktulün ölümüne ilişkin istenen rapor tamamlandı. Tut'un ölü muayenesi sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede ise akut travmatik değişim tespit edilmediği bildirildi.

Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilen Tut'tan toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarılmıştı. Soruşturma devam ederken yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in soysal medyadan yaptığı paylaşıma göre halen şüpheli bulunan ölüm ile ilgili farklı bir detay ortaya çıktı.

Güllü'nün bastığı zeminin kaygan olması nedeniyle düştüğü iddia edilirken açıklanan raporla bu iddia çürümüş oldu.

Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre "Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan gelen uzmanlık raporu dosyaya ulaştı. Rapora göre; olay yerinden alınan swap örneklerinde yapılan kimyasal madde analizlerinde herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadı. Yani laboratuvarın ifadesine göre: “Güllü’nün ayağının kaymasına neden olabilecek herhangi bir kayganlık sağlayıcı madde tespit edilememiştir.” denildi.

Güllü'nün ölümü sonrası ailesi ifadesinde yerler zemininin kaygan olduğunu, Güllü'nün daha önce düştüğünü öte yandan Güllü'nün yerleri sürekli arap sabunu ile sildirdiğini söylemişlerdi.