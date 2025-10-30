Kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son günlerde kızı ile ilgili ortaya çıkan iddialar herkesi şoke ederken, oğlu ile ilgili ortaya atılan iddia dehşete düşürdü.

“BU KADIN ÖLSÜN” MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i cinayetle suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajları ifşa olmuştu.

Bu mesajların ortaya çıkmasının ardından iki buçuk saat savcılığa ifade veren Tuğyan mesajların kendisine ait olduğunu ama annesine kesinlikle zarar vermediğini söylemişti.

“FERDİ AYDIN BİRCAN’I TEHDİT EDİYOR”

Bugün ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına mesaj gönderen Tuğyan, annesinin patronu Ferdi Aydın’ın mesajlardaki “Bircan” isimli kişiyi tehdit ettiğini iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları net bir dille yalanlayan Tuğyan, “İddialar çok çirkin, insanlar acımasız. Basına yansıtılan gibi değil. Böyle bir şey söylemedim. Aylar önce tartıştığımızda sert sözler olmuş olabilir ama kiralık katil tutmak gibi bir şey asla olmadı. Her aile gibi biz de zaman zaman tartışırdık, sonra barışırdık” dedi.

Tuğyan ayrıca, mesajlardaki “Bircan” isimli kişinin de tehdit edildiğini ileri sürdü. “Annemin acısını bile yaşayamıyoruz.” diyerek annesini öldürmek istediğini yazdığı mesajlardaki Bircan adlı kişinin, annesi Güllü'nün patronu Ferdi Aydın tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Güllü'nün kızıyla ilgili iddialar gündemdeyken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili şiddet iddiası dehşete düşürdü.

3 AY ÖNCE OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRMÜŞ

'Bu Sabah' programında Sevilay Yılman, Güllü’nün ölmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu da ekledi.

Öte yandan Yılman, Güllü'nün oğlu Yağız ile epeydir görüşmediğini, KADES kayıtlarında ise açıkça görüldüğünü söyledi.