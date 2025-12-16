Yalova'daki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından bir canlı yayın programında daha önce itirafçı olarak ifade veren Sultan'ın bu hafta içi yeniden ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı.

Tuğberk Gülter'in müşteki sıfatıyla ifade verecek. Herhangi bir bilgisi olup olmadığı sorulacak. İfade vereceği tarih ise henüz netleşmedi.