Yalova'da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu yayınlandı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Raporda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu tespit edildi.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELMİŞTİ

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI BULUNUYOR

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

TÜBİTAK KAMERA VE SES KAYITLARINI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlar da analiz edilmişti.

Kayıtlara yansıyanlara göre olay şöyle gelişti:

Güllü'nün kızı Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti.

Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından Güllü, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düştü.

Güllü'nün pencereden düşmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.