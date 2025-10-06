Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı

Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin camından düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Güllü'nün şüpheli ölümünde gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken beklenen rapor geldi.

Avukatı kanındaki alkol miktarını paylaşarak, bulguların Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü olasılığını desteklediğini söyledi.

Ekol TV'den Dilek Güngör'ün haberine göre, avukatı Güllü'nün ATK raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Avukatı açıklamasında şunları kaydetti:

Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır.

Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır.

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.