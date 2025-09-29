Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın canlı yayında Güllü'nün ölümünün kaza olmadığını cinayet olduğunu söyleyerek o isimlere dikkat çekti.

Güllü’nün ölmeden önceki son anlarına ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'cinayet' iddiaları konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.

SERVETİ ARAŞTIRILSIN!

Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi Aydın daha önce bir yayına katılarak Güllü’nün cimri olduğunu üzerinde nakit para bile taşımadığını söyleyerek servetinin araştırılmasını söyledi.

Son olarak Gel Konuşalım programına çıkan Ferdi Aydın, sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine şunları söyledi.

“KESİNLİKLE ÖLDÜRÜLDÜ” AYAKTA DURAMAZDI HEP OTURURDU

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu.

Güllü Hanım bir buçukta yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. "İki gündür alkolik oldum" diyor. Ama oğlu gece 3'te oraya geliyor. 6'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."

KIZI YASAKLI MADDE KULLANIYOR

Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullandığını hatta sabıkasının bulunduğunu ileri sürdü. Aydın bu durumdan dolayı kızının Güllü’yü suçladığını da iddia etti. Öte yandan Aydın Güllü'nün asistanını da suçlayarak çeşitli iddialarda bulundu.

Aydın Güllü'nün asistanının şarkıcıya kötü davrandığını söyledi.