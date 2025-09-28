Güllü’nün şarkıları milyonlara ulaştı! Servet kazanacak...

Sabah olmadan, kopamam senden, gülüm var, ödüm kopuyor gibi arabesk şarkılarıyla dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı güllü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin altıncı katından roman havası oynadığı sırada düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Vefat haberi sanat camiasında üzüntüyle karşılanan ünlü sanatçının geride bıraktığı eserler ölümünün ardından dijital platformlarda en çok dinlenilen şarkılar arasına girdi.

Güllü adıyla tanınan asıl adı gül tut olan sanatçının kült eserleri dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Spotify, YouTube music, Apple Music gibi ücretli platformlarda da giderek artan dinleyici sayısı dikkat çekerken, yaşanan bu artış milyonlarca TL’lik bir gelire de işaret ediyor. Ünlü sanatçının şarkıları için ödenecek telif ücretleri Güllü’nün yasal mirasçıları olan kızı ve oğluna verilecek