Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da bulunan bir apartman dairesindeki 4. kattaki evinin camından düşerek yaşamını yitirmesindeki sır perdesi aralanmış değil.

HaberTürk'te yayınlanan habere göre, Güllü'nün ölümü şüpheli olarak soruşturulurken dosyaya yeni bir ses kaydı daha girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Bircan Dülger arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kaydı çok konuşulacak.

Konuşmalarda Bircan Dülger'in Tuğyan'a, "Ben seni yarın savcılıkta yakacağım' dediği duyuluyor.

Bircan: Kızım sen salak salak ne konuşuyorsun ya?

Tuğyan: Neyle konuşmuşum?

Bircan: Sen şu an benim burada ne yaşadığımı biliyor musun ki, bu akşam böyle atıp tutup Ferdi,

öyle teklif etti, böyle teklif etti...

Tuğyan: Abla, sen gelip demedin mi 'Ferdi beni oğlumla tehdit' etti diye?

Bircan: Yav kardeşim, tamam beni tehdit etti demiş olabilirim ama, şu an mesajları, Ferdi'nin adamı zaten bire bir hepsini çıkarttı.

Tuğyan: Valla benim sildiğim mesaj, bildiğim mesaj yok. Sen gelip bana kendin söyledin dedin ki

Bircan: Beni yaktın. Yani şu an resmen beni yaktın. Yarın savcılığa gitmemi şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla alacaklar beni.

Tuğyan: Savcılıkla niye zorla alacaklar. Abla bu devletin polisi var...

Bircan: Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa oldu diyorum sana. Adamlar seni sildi mesaj hepsini yedeklemesini çıkarttılar ya seni ya da beni satıyor.

Tuğyan: Seni niye alacaklar onu anlamadım?

Bircan: Lan mesajdan ifşa oldu. Adam yedeklemesini zaten olduğu gibi çıkarttı diyorum sana ben.

Yarın savcılığa gideceğim ne söyleyeceğim bana bunu söyler misin.

Tuğyan: Ben savcılığa gerekli ifadeyi verdim.

Bircan: Sen savcılığa vermiş olabilirsin. Benden de ifade istiyorlar mesajların üzerine. Kızım bak bunun seninle alakası yok. Benim başım şu an zaten senin yüzünden belada. Geri zekalı. Ben sana iyilik yaptım. Şu geldiğim hale bak ya...

Tuğyan: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim.

Bircan: O gün var ya... Sana tek bi şey söylüyorum köpek gibi pişmanım,

bak köpek.

Tuğyan: Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan: Yav arkadaşım... Ben savcılığa direkt niye gidiyim? Ben kendimi direkt niye ateşe atıyım ya?

Tuğyan: Niye ateşe atacaksın ya?

Bircan: Zaten savcılık beni alacak Tuğyan neden bahsediyorsun?

Tuğyan: Tamam kendini ateşe atacak ne yapmışsın Bircan abla?

Bircan: Ya ben şu an azmettirici olarak görünüyorum farkında mısın?

Tuğyan: Tehdit etmedi mi adam seni oğlunla?

Bircan: Ya arkadaşım istediği kadar beni tehdit etsin Ferdi. Ferdi bana bir şey yapamaz.

Tuğyan: Tamam sen bana gelip demedin mi Bircan abla 'beni oğlumla tehdit etti'

Bircan: Hee dedim.

Tuğyan: Tamam araba teklif etti demedin mi?

Bircan: Hayır öyle bir şey söylemedim ben sana.

Tuğyan: Nasıl söylemedin pardon araba teklif etti para teklifi etti...

Bircan: Hayır ben sana hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim Tuğyan. Ben sana öyle bir şey söyleyeyim mi? Orada herhalde senin kafan yerinde değildi. Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım.

Bak kızım... Bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım bu çok belli. Anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan.