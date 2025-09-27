Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'

Güllü’nün ölümü Türkiye’yi ve sanat camiasını yasa boğdu. Yalova Çınarcık’taki 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün son görüntülerine ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerdeki duyulan ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

Gerçek adı Gül Tut olan ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünün intihar değil, elim kaza sonucu gerçekleştiği söylenmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken öncesi ve sonrası anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında Güllü’nün balkona çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak indikleri anlar yer aldı. Görüntülerdeki duyulan ses dikkat çekti.

DUYULAN SES TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediğini öne sürerken, kimi kullanıcılar da duyulan sesin kaydın kalitesinin düşük olması nedeniyle sözlerin tam olarak anlaşılmadığını ileri sürdü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.