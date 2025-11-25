Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül günü bir apartmanın 6. katında bulunan dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor..

Deşifre olan mesajlarında 'annesinin ölmesini istediği' yönündeki ifadeleri sonrası oklar Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilmişti.

İddiaların odak noktasında olan Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına röportaj verdi. Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki iddiaları reddetti. "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna ise "Hayır" diye yanıt verdi.

"KARŞILIĞINDA NE ALDIN?''

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir iddia da yakın arkadaşı Bircan Dülger'den geldi. Dülger ifadesinde, "Tuğyan bana dönüp ‘annemi ittim, öldürdüm, çok pişmanım’ dedi" iddiasında bulunmuştu.

Tuğyan bu sözlere ise "Kendisinin attığı iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın?" diyerek yanıt verdi.

Şarkıcının ölümüne ve aile içi ilişkilerine dair iddialarda bulunan annesinin patronu Ferdi Aydın’ı da sadece iki kez gördüğünü ve hiç tanımadığını söyleyen Gülter, Aydın’ın medyatik olmak için bu konunun bu kadar üzerine gittiğini ileri sürdü.

"SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL"

Tuğyan, yakın arkadaşı Bircan Dülger'in açıklamalarının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Bana yemek yedirmeye çalıştı. ‘Ben senin ablanım, ben senden eminim’ dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13’üncü gün yanımıza geldi, bizimle beraber kaldı. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. ‘Neden evdesiniz?’ diye sordu. Bizi çağırdı. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. ‘Abla nereye gideceğiz?’ dedim. Bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı; ‘Ferdi beni, oğlumu öldürmekle tehdit ediyor’ diye. Benden daha sonra para istedi, ‘Savcılığa şikâyet edeceğim’ dedi. Arabaya biniyoruz, daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan Hanım’dan nefret ederdi."

"KAVGA EDİP AYNI SOFRAYA OTURUYORDUK"

Annesi Güllü’ye şiddet uyguladığı yönündeki iddialara da yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, "Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı" diye konuştu.

"SUÇ İŞLİYORLAR"

Hakkındaki iddiaları reddeden Tuğyan Ülkem Gülter bu ifadeleri kullananların da suç işlediğini bellirtti. 'Acımızı yaşamamıza bile izin vermiyorlar diyen Tuğyan Ülkem Gülter, "Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. ‘Bu zamana kadar aklınız neredeydi?’ diye sorarlar insana. Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?" ifadelerini kullandı.

"AYLAR ÖNCESİNE AİT"

Tuğyan Ülkem Gülter'e annesi Güllü'nün yeni çıkan ses kayıtları da soruldu. Ses kayıtlarında Güllü'nün "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi?" diyordu. Tuğyan Ülkem Gülter bu ifadelere, "Sanki olaydan bir gün önce atılmış gibi lanse ediliyor. Oysa aylar öncesine ait, her anne-kız ilişkisinde olabilecek bir ses kaydı. Ben kendimden eminim, ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.