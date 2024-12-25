Güllüsu Kayalıkları bir zamanlar böyleydi, şimdi böyle oldu! 50 yıl sonra ilk yaşandı, görenler şaşkına döndü

İlçeye bağlı Oymayaka köyünde bulunan ve kayalıkların doğal oluşumuyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları'nda 50 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

Doğal oluşumuyla ilgi çeken kayalıklar, bu doğa olayının ardından turistlerin ilgisini çekiyor.

Güllüsu Kayalıkları, çevresinin denizle çevrili olduğu bir alanda bulunuyor. Ancak, son günlerde denizin geri çekilmesiyle kayalıkların etrafı taşlarla dolarak kara haline dönüşmüş oldu.

"ÇOCUKLUĞUMUZDE BU ŞEKİLDE ÇEKİLMİŞTİ"

Bu doğa olayını gören Oymayaka köyü sakinlerinden İlyas Yalçın, "Böyle bir manzara ile uzun bir süredir karşılaşmamıştım. En son çocukluğumuzda bu şekilde deniz geri çekilmiş ve kayalıkların çevresi taşlarla dolmuştu" diyerek, 50 yıl önce yaşananları hatırladığını belirtti.

DENİZ SUYU ÇEKİLMESİ NEDİR?

Deniz suyu çekilmesi, deniz seviyesinin geçici veya kalıcı olarak düşmesi anlamına gelir. Bu durum, doğal olaylardan (gelgitler, rüzgarlar, iklim değişikliği) veya insan etkilerinden (su çekimi, barajlar) kaynaklanabilir. Denizin geri çekilmesi, kıyı bölgelerinde su seviyesinin düşmesine, deniz tabanının görünür hale gelmesine ve bazen de yerel ekosistemlerde değişikliklere yol açabilir.

Deniz suyu çekilmesi, bazen normal bir doğa olayı olarak kabul edilse de, bazen çevresel veya jeolojik bir tehlikenin göstergesi olabilir.

Deniz suyunun çekilmesinin birkaç farklı nedeni olabilir. Bunlar, doğal süreçlerden insan kaynaklı etkilere kadar geniş bir yelpazede değişebilir. İşte deniz suyunun çekilmesinin bazı olası sebepleri:

1. JEOLOJİK ETKENLER:

- Tektonik Hareketler: Yerkabuğundaki hareketler, deniz seviyesini etkileyebilir. Özellikle deniz tabanında meydana gelen yükselme veya alçalma, su seviyesinin değişmesine yol açabilir.

- Depremler: Büyük depremler, deniz tabanında değişimlere neden olabilir, bu da deniz suyu seviyesinin yerel olarak düşmesine sebep olabilir.

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA:

- Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Ancak bazı bölgelerde, buharlaşma, deniz suyunun azalmasına ve kıyılarda geri çekilmelere yol açabilir.

- Ayrıca, bazı iklimsel değişiklikler, deniz suyu seviyelerinin ani değişimlere uğramasına neden olabilir.



3. GELGİT OLAYLARI:

- Gelgitler, deniz suyu seviyelerinin günlük olarak yükselip alçalmasına neden olan doğal bir olaydır. Gelgit, Ay'ın ve Güneş'in yerçekimi etkisiyle gerçekleşir ve suyun kıyılardan geri çekilmesi (düşük gelgit) ve geri gelmesi (yüksek gelgit) şeklinde gözlemlenir.

Bu olaylar, özellikle okyanuslarda ve büyük denizlerde belirgindir.

4. RÜZGARLAR VE HAVA OLAYLARI:

- Güçlü rüzgarlar, deniz suyunu kıyıdan uzaklaştırabilir. Bu, özellikle fırtınalar sırasında meydana gelir. Rüzgarın yönüne bağlı olarak deniz suyu kıyılardan çekilebilir.

5. YEREL OKYANUS AKINTILARI:

- Okyanus akıntıları da deniz seviyesinin çekilmesine neden olabilir. Akıntılar, suyu bir bölgeden başka bir bölgeye taşır, bu da yerel deniz seviyesinde değişiklikler yaratabilir.

6. İNSAN ETKİLERİ:

- Barajlar ve Su Depolama: Büyük barajlar veya su depolama projeleri, nehirlerin denize ulaşmasını engelleyebilir. Bu da deniz seviyesinin zamanla düşmesine yol açabilir.

- Aşırı Su Çekimi: Denizaltı suyu çekimi, yeraltı su seviyelerinin düşmesine neden olabilir ve bunun sonucunda deniz suyu seviyesinde değişiklikler görülebilir.

- Kıyı Yapıları: İnsan yapımı kıyı yapıları ve dolgu alanlar da deniz suyu seviyelerini etkileyebilir.