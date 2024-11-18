Gülnar'da grup yolu genişletildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen grup yolu genişletme çalışmaları hızla tamamlandı. Ekipler, 10 kilometrelik yolun genişliğini 2,5-3 metreden 10 metreye çıkararak, hem trafik güvenliğini artırdı hem de bölge halkının ulaşımını kolaylaştırdı. Kavakoluğu, Çavuşlar, Dedeler, Korucuk, Ulupınar, Hırmanlı, Yeşilovacık ve Tepeköy mahallelerini birbirine bağlayan bu yol, tarım ve yayla turizmi açısından büyük öneme sahip.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, tüm ilçelere eşit hizmet sunma hedefiyle kırsal alanda önemli projelere imza atıyor. Gülnar’a bağlı 8 mahallenin birleşim noktasındaki grup yolunda, çalışmaları hızlandırarak 6 kilometrelik alanı iş makineleriyle genişleten ekipler, yol genişletme ve alt yapı çalışmalarıyla birlikte asfaltlama işlemlerini de tamamladı. Çalışmalar sırasında, yaban hayatının korunması adına sarp ve dik yerlerde patika yollar da oluşturuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nde forman olarak görev yapan Mustafa Demirtaş, bu yolun hem Gülnar ile Silifke arasında önemli bir bağlantı sağladığını hem de Mersin-Antalya yoluna erişimi kolaylaştırdığını ifade etti. Demirtaş, 'Önceden bu yolda bir araba bile zor geçiyordu. Şimdi yapılan çalışmalarla yol, hem geniş hem de güvenli hale getirildi,' dedi.

Çavuşlar Mahalle Muhtarı Mustafa Sait Gül, yenilenen yolun köyler için büyük bir rahatlık sağladığını belirterek, 'Bu yolu yaklaşık 40 yıldır kullanıyorum. Artık ulaşım daha rahat olacak. Yapılan patika yollarla da yaban hayvanlarının geçişi sağlandı,' şeklinde konuştu. Korucuk Mahalle Muhtarı Ali Güleç ise, 'Eskiden bir aracın geçmesi için durup beklemek zorundaydık. Şimdi 4-5 araç yan yana geçebiliyor. Bu durum üreticiyi ve tüccarı da memnun etti,' ifadelerini kullandı.