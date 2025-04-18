Gülnar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

İlçede, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, Beydili mevkiinde, Gülnar Merkez-Tırnak-Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yol genişletme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Daha önce Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletilen yolun kalan kısmında da çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletilen yol, 10 kilometrelik ek bir bölümde daha yenileniyor. Mevcut haliyle bazı bölgelerde 3-4 metreye kadar daralan yol genişliği, bu çalışmalar sayesinde 10 metreye çıkarılacak. Böylece ulaşımda yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçilecek.

5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu, aynı zamanda Gülnar ile Silifke ve Aydıncık ilçeleri arasında önemli bir geçiş güzergâhı olması bakımından stratejik önem taşıyor. Hem üreticilerin ürünlerini pazara ulaştırmasında, hem de yayla ve deniz turizmine erişimde kolaylık sağlayan grup yolu, bölge halkının uzun süredir beklediği bir iyileştirme sürecine girdi. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda olmamasına rağmen Gülnar genelinde yaklaşık 750 kilometrelik üreticilere yönelik bahçe ve arazi yolunun bakımını da tamamladı. Bu yolların bazıları malzemeli, bazıları ise malzemesiz olarak düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gülnar ilçesinin sahille bağlantı yolları dar ve çok virajlı olduğundan bu durum yayla turizmini de etkiliyor. Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz yıl yapımını tamamlayarak hizmete sunduğu ve Kavakoluğu, Çavuşlar, Dedeler, Korucuk, Ulupınar, Hırmanlı, Yeşilovacık ve Tepeköy olmak üzere 8 mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda yol genişletme ve alt yapı çalışmalarının ardından başlattığı çalışma ile ilçenin Akdeniz ile olan 2. bağlantı yolunu da vatandaşların kullanımına sunmuş oldu.

Yeşilovacık ve Büyükeceli'nin özellikle son yıllarda büyük bir nüfus potansiyeline sahip olması dolayısıyla, yayla turizminin gelişmesi için bu yolları genişletip asfaltlanmasını yapıyor. Bu sayede vatandaşların yaylaya çıkmaları da kolaylaşıyor

"BEYDİLİ MEVKİİNDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gülnar Koordinasyon Müdürlüğünden Volkan Dinç, "Gülnar ilçemizde bulunan ve daha önce Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletilmesi tamamlanan Gülnar Merkez-Tırnak-Emirhacı-Beydili ve Sipahili Grup yolumuzun Beydili mevkiinde yol genişletme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Yolun stratejik önemine de dikkat çeken Dinç, "Bu grup yolumuz 5 mahalleyi birbirine bağlamakla beraber, Gülnar ilçemizi Silifke ve Aydıncık ilçelerine bağlayan, gerek üreticilerimiz tarafından, gerekse de yayla ve deniz turizmi amacıyla kullanılan ve vatandaşlarımızın sıklıkla tercih ettiği bir güzergâh. Bu nedenle yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"750 KİLOMETRELİK ARAZİ YOLUNUN BAKIMINI DA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yolun mevcut durumunun taşıdığı riski de vurgulayan Volkan Dinç, "Genişletme çalışmalarımızın olduğu kısımda yolun eni 3-4 metreye kadar düşmekteydi. Bu da yol güvenliği açısından ciddi sorun teşkil etmekteydi. Yaptığımız çalışmalarla 10 kilometrelik mesafede yolun genişliğini 10 metreye kadar çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.