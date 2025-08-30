Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek

Projelerin sunumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Hep birlikte, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Şanlıurfa'yı inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl farklı bir şehirde düzenlenen ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren PMOGenç Yaz Kampı, bu yıl "Afetlere Dirençli Şanlıurfa için Doğa Temelli Çözümler" temasıyla Şanlıurfa'da yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15. PMOGenç Yaz Kampı, Türkiye genelinde 11 farklı üniversiteden gelen 26 peyzaj mimarlığı öğrencisini bir araya getirdi. 10 gün süren kamp boyunca öğrenciler, çeşitli atölyelere, teknik gezilere ve seminerlere katılarak, Şanlıurfa'nın ekolojik ve kültürel değerlerini analiz etme ve bu doğrultuda doğa temelli çözüm önerileri geliştirme fırsatı buldu.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen konferansla başlayan kamp etkinliğinin kapanışı ise Urfa Kent Müzesi'nde düzenlenen sergi ve değerlendirme programıyla gerçekleştirildi.

Programa, Gülpınar'ın yanı sıra Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Ahmet İlyas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Akıllı, Halil Aydeniz, Mühendislik Fakültesinden Dr. Fred Barış Ernest, Doç. Dr. İbrahim Yenigün, Doç Dr. A.Kadir Memduhoğlu, Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Nihan Yengin Yarayan ve öğrenciler katıldı.

Kapanış etkinliği kapsamında öğrenciler, kamp boyunca geliştirdikleri projeleri sunarak, Şanlıurfa'da belirlenen iki farklı alan için doğa temelli çözüm önerilerini Gülpınar ve diğer katılımcılarla paylaştı. Projelerde sel, kuraklık ve diğer afet risklerine karşı dirençli, sürdürülebilir ve yerel değerlere duyarlı planlama yaklaşımları öne çıktı. Sunumların ardından konuşma yapan Gülpınar, projeleri dikkatle takip ettiklerini ve ortaya konulan fikirlerin kıymetli olduğunu belirterek, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Şanlıurfa'nın geleceği ortak akılla şekilleniyor"

Gülpınar, kamp sürecinde gençlerin heyecanına ve akademisyenlerin katkılarına bizzat tanıklık ettiklerini belirterek, "Gençlerimiz bu kamp boyunca yalnızca fikir üretmediler, aynı zamanda geleceğin Şanlıurfa'sını inşa edecek vizyonu da ortaya koydular. Doğa temelli çözüm önerileri, hem bilimsel hem de toplumsal anlamda bizlere yol gösterecek nitelikte. Ortaya çıkan her fikri ve projeyi kıymetli birer emanet olarak kabul ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin beşiği olduğunu hatırlatan Gülpınar, kentin iklim değişikliği, kuraklık ve afet riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Doğa temelli çözümler, sadece çevresel değil, toplumsal direnç açısından da büyük önem taşıyor. Bu anlamda gençlerimizin ortaya koyduğu projeler bizler için yol gösterici olacak. Daha yaşanabilir ve dirençli bir Şanlıurfa'yı ancak ortak akıl ve bilimsel yaklaşımla inşa edebiliriz" diye ifade etti.

Etkinliğe akademik koordinatörlük eden Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk, kamp süresince desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Harran Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Nihan Yengin Yarayan, 15. PMOGenç Yaz Kampı'nın gerçekleşmesinden dolayı destek sunan Gülpınar ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'na teşekkür etti.

Program, Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Nihan Yengin Yarayan'ın Gülpınar'a teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.