Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Güşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle yaşadığı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Durbay'ın vefatının ardından siyasilerden de başsağlı ve üzüntülerini paylaşan mesajlar geldi.

CHP'nin sosyal medya hesabından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı dolayısıyla mesaj paylaşıldı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Acımız tarifsiz… Şehzadeler’in gülen yüzü; mücadelesi, çalışkanlığı ve güzel yüreğiyle hepimize örnek olan Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi. Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız. Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

'HANGİ KELİMELERLE UĞURLAYABİLİRSİNİZ Kİ?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile seçim sürecinde çekildiği fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"

'KELİMELER BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENİYOR'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu ise üzüntüsünü şu şekilde ifade etti:

"Bu dünyadan pırıl pırıl bir yıldız kaydı.

Manisa’mızın yiğit kızı, yol arkadaşım, kardeşim, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybettik.

Bir süredir kanser hastalığıyla cesurca mücadele eden Gülşah Başkanımız çok erken yaşında hayata gözlerini yumdu. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz vardı. Çok üzgünüm. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor.

Biz seni her zaman saçtığın neşenle, iyiliklerinle, güzelliklerinle anılarımızda yaşatacağız. Halkın derdiyle dertlenen, Şehzadelerin kalbine dokunan çalışkan kardeşim seni hiç unutmayacağız.

Mekanın cennet olsun güzel kardeşim."

MUSTAFA SANDAL'DAN VEDA

Sanatçı Mustafa Sandal da Durbay'ın yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntüsünü "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadesiyle paylaştı.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Tekin, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Vedat Işıkhan, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, taziye mesajı olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, Şehzadeler halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Gül Çiftci, şunları kaydetti:

"Görevini büyük bir sorumluluk ve samimiyetle taşıyan Gülşah Başkanımız; Manisa’ya ve Şehzadeler’e olan sevgisiyle, emeğiyle ve zarafetiyle anılacak. Genç yaşında aramızdan ayrılışı hepimizin yüreğinde tarifi imkansız bir boşluk bıraktı. Ailesine, yakınlarına, örgütümüze, Manisa halkına, Şehzadeler Belediyesi emekçilerine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

'BİZ ONDAN RAZIYDIK, ALLAH DA ONDAN RAZI OLSUN'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor... Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile "Halkım için çalışacağım" diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı. Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız." sözleri ile üzüntüsünü dile getirdi.

'PIRIL PIRIL BİR ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X üzerinden yayımladığı mesajda "Uzun süredir hastalıkla mücadele eden kıymetli kardeşim, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük. Gülşah kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Seni asla unutmayacağız Gülşah Başkanım." diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 37 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ah be Gülşah… Manisa’dan yüreğimize bir ateş daha düştü… Şehzadeler Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Gülşah Durbay, verdiği onca mücadeleye rağmen hayata tutunamadı. Gülşah kardeşime Allah’tan rahmet; başta acılı ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun…"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de başsağlığı mesajı paylaşımında bulunarak; "Çok üzgünüm... Partimizin evladını, çok güzel kalpli kardeşimizi, Şehzadeler'in başkanı Gülşah Durbay'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, yattığı yer incitmesin..." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Durbay'ın hayatı kaybetmesine karşılık sosyal medya platformu X'de şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimizde tarifsiz bir boşluk var… Hayatının en zor sınavıyla karşı karşıyayken bile halkına hizmetten vazgeçmeyen, inancıyla ve kararlılığıyla umut veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz. O en zor günlerinde dahi yüzündeki ışığı, Manisa’ya olan sevgisini kaybetmedi. Ardında onurlu bir mücadele, güzel anılar ve silinmeyecek izler bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, partimize, ülkemize, tüm Manisa ve Şehzadeler halkına sabır ve başsağlığı diliyorum."