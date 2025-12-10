Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Aksi yöndeki kötü niyetli dedikoduların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz." denildi.

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. Eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesidir.