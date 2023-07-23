Gülşah ne demek? Gülşah isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gülşah da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gülşah ne demek? Gülşah isminin anlamı nedir?