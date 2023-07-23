Gülşah adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gülşah isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gülşah ne demek? Gülşah isminin anlamı nedir?
GÜLŞAH NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gülşah ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Güllerin şahı.
- Varaka'nın sevgilisi, masal kadın.
GÜLŞAH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Gülşah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülşah ismini koymak caizdir.