Gülse Polat’tan altın madalya

4-6 Kasım tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirilen Drakula Open G2 puan turnuvasında ter döken Elazığlı milli tekvandocu Gülse Polat ,altın madalya kazandı. 2014 yılında beden öğretmeni tarafından tekvando sporuna yönlendirilen Gülse, katıldığı her organizasyondan madalyalarla ayrılıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Merkezi tesislerimizde yapan aynı zamanda il antrenörlerinden Akın Keleş nezaretinde antrenmanlarını sürdüren Elazığlı milli tekvandocumuz Gülse Polat'ı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Kurumumuz olarak desteklerimiz Gülse ile beraber. Başarıların daim olsun Gülse" ifadeleri kullanıldı.