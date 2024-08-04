Gülşen Bubikoğlu sırrını açıkladı. 69 yaşında cildi hâlâ pürüzsüz

Yeşilçam'ın unutulmaz güzelli Gülşen Bubikoğlu, 69 yaşında olmasına rağmen genç ve dinç görünümüyle dikkat çekiyor.

Oyuncu, güzellik sırrının doğal beslenme, bitkisel bakım ve pozitif yaşamdan geçtiğini belirtti.

Cildini doğal maskeler ve yağlarla besleyen Bubikoğlu, kimyasallardan uzak duruyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyelerine de uyduğunu belirten oyuncu, huzurlu bir yaşamın önemini vurguladı.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra bile gençliğiyle göz kamaştırdı.

69 yaşında olmasına rağmen pürüzsüz cildi ve fit vücuduyla dikkat çeken Bubikoğlu, güzellik sırlarını sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu, doğal ve bitkisel ürünlerle yaptığı cilt bakımı ve sağlıklı beslenme sayesinde gençliğini koruduğunu belirtti.

Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerine uymasının önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Bubikoğlu, uzun yıllar setlerden uzak kalarak ailesine zaman ayırmış ve huzurlu bir yaşam sürdü.

Oyuncu, güzelliğin sırrının sadece dış görünüşe değil, aynı zamanda iç huzura ve pozitif düşünmeye bağlı olduğunu söyledi.

Cilt bakımında doğal yöntemleri tercih eden Bubikoğlu, bitkisel yağlar ve maskelerle cildini besliyor.

Sağlıklı beslenme ve pozitif yaşam tarzı da genç kalmasının önemli sırrı...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerine de uyduğunu belirten oyuncu, huzurlu bir yaşamın önemini vurguladı.

Bubikoğlu'nun hikayesi, güzelliğin yaşı olmadığını ve içten gelen bir parıltı olduğunu kanıtladı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğmuş olan Türk sinema oyuncusu.

Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü ve 1971'de mezun oldu.

1973 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak sinema kariyerine adım attı.

Türker İnanoğlu ile evlendikten sonra Erler Film'in önde gelen kadın oyuncularından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca komedi, drama ve duygusal türlerde birçok başarılı performans sergiledi. "Yaban", "Ah Nerede", "Gırgıriye" gibi filmlerle tanınır.

Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1977'de kızları Zeynep doğdu.

Sinema kariyerinin yanı sıra, televizyon dizilerinde de rol aldı ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmakta.