Sahne şovları ve cesur kostümleriyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

“ATATÜRK RESMİ OLAN BİR ŞEYİ NASIL ATTINIZ YA?"

Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen'den tepki gösterdi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" diyerek sert çıktı.

Büyük bir alkışın ardından sözlerine devam eden Gülşen, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullandı.