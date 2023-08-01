Gülşen'den Ordu ve fındık fotoğrafı geldi

Cüretkar sahne kostümleriyle kendisinden söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu defa gündelik hayatına dair bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Memleketi Ordu'da bulunan fındık bahçesine giden ve burada ağaçtan fındık toplarken çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Gülşen beğeni topladı.

Ordu’da fındık ağacının altında poz veren Gülşen'in kıyafeti böyle bir aktivite için bazı takipçileri tarafından yine cesur bulunurken, şarkıcının sahne tarzını gündelik hayatında da sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı.