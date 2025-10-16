Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Gülşen, son olarak İstanbul’daki ünlü bir mekânda hayranlarıyla buluştu. Her zaman dikkat çekici sahne kıyafetleriyle görmeye alışkın olduğumuz sanatçı, bu defa siyah bir takım elbiseyle sahneye çıkarak hayranlarını şaşırttı.
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak
Sahne şovları ve cesur kostümleriyle sürekli gündemde olan ünlü şarkıcı Gülşen, bu kez İstanbul’daki konserinde bambaşka bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni saç stili sosyal medyada tartışma yarattı.Taner Yener
Ancak Gülşen’in asıl sürprizi kostümü değil, yeni imajı oldu. Sanatçının önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi duran, ancak arkadan upuzun inen saç stili büyük ilgi uyandırdı.
Bu dikkat çekici değişim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
YENİ İMAJINA SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Ünlü ismin yeni saç stili hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
Takipçiler, bu radikal değişimin peruk olup olmadığını merak etti. Gülşen’in saçları için kısa sürede viral olan yorum ise "inşallah peruktur" oldu.
GÜLŞEN KİMDİR?
Dillere pelesenk olan hit şarkıları, başarılı sahne performansları ve güçlü sesiyle Türkiye’nin en önemli pop sanatçılarından biri olan Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976’da İstanbul Fatih’te (Çapa) Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.
Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev hanımıydı.
Çocukluk ve gençlik yıllarını Çapa’da geçiren sanatçı, aynı zamanda ailesinin fındık bahçeleri dolayısıyla yılda birkaç kez Ordu’ya gidip geldi.
Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.
Ancak üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul’daki çeşitli gece kulüpleri ve barlarda sahne almaya başlaması nedeniyle okulu birinci sınıftan sonra bıraktı.
Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına ilgi duyan Gülşen, karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu.
17 yaşında sokakta maruz kaldığı sözlü taciz nedeniyle karateyi günlük yaşamında kullanmak zorunda kaldığını ve bunun birkaç kez tekrarlandığını dile getirdi.
Üniversiteden ayrıldıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı ve kısa bir süre Çelik ile Bendeniz’e geri vokallik yaptı.
1995 yılında Ataköy’de sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından keşfedildi ve eşi Özkan Turgay ile tanıştırılarak albüm teklifi aldı. Raks Müzik ile dört albümlük anlaşma imzaladı.
Gülşen, 1996’da yayımladığı ilk albümü Be Adam ile müzik piyasasına güçlü bir giriş yapsa da, evliliğine odaklanması nedeniyle kariyerini bir süre geri planda tuttu
2004’te çıkan dördüncü albümü Of... Of... ile büyük bir çıkış yakaladı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.
MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünün ardından yakaladığı başarıyı sürdürdü.
Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye’de yılın en çok satan sanatçısı oldu. Bunu, yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.
"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" gibi şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca zirvede yer aldı.
Şarkıcılığının yanı sıra şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için de liste başı olan birçok hit şarkı hazırladı.
2015’te YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı unvanını alan sanatçı, ertesi yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı oldu.
Bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dâhil olmak üzere sayısız ödül kazandı.
SOSYAL SORUMLULUK VE ULUSLARARASI PROJELER
Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da tanınan Gülşen, UNICEF’in Stars of İstanbul eğitim projesi için 2011’de 'En Parlak Yıldız' adlı bir şarkı yazıp seslendirdi.
2012’de Roman müziğini Amerika’da icra eden The New York Gypsy All-Stars grubuyla Amerika’da Boston, New York, Washington, Chicago ve New Jersey’i kapsayan 8 günlük bir turneye çıktı ve Amerikalı Türklerden büyük ilgi gördü.
ÖZEL HAYATI VE DİSKOGRAFİ
Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016’da evlendi.
Çiftin Azur Benan adını verdikleri ilk çocukları Ocak 2017’de dünyaya geldi.
DİSKOGRAFİ:
• Be Adam (1996)
• Erkeksen (1999)
• Şimdi (2001)
• Of... Of... (2004)
• Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006)
• Ama Bir Farkla (2007)
• Önsöz (2009)
• Beni Durdursan mı? (2013)
• Bangır Bangır (2015)