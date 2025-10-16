Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak

Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak

Sahne şovları ve cesur kostümleriyle sürekli gündemde olan ünlü şarkıcı Gülşen, bu kez İstanbul’daki konserinde bambaşka bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni saç stili sosyal medyada tartışma yarattı.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 1

Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Gülşen, son olarak İstanbul’daki ünlü bir mekânda hayranlarıyla buluştu. Her zaman dikkat çekici sahne kıyafetleriyle görmeye alışkın olduğumuz sanatçı, bu defa siyah bir takım elbiseyle sahneye çıkarak hayranlarını şaşırttı.

1 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 2

Ancak Gülşen’in asıl sürprizi kostümü değil, yeni imajı oldu. Sanatçının önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi duran, ancak arkadan upuzun inen saç stili büyük ilgi uyandırdı.

2 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 3

Bu dikkat çekici değişim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

3 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 4

YENİ İMAJINA SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Ünlü ismin yeni saç stili hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

4 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 5

Takipçiler, bu radikal değişimin peruk olup olmadığını merak etti. Gülşen’in saçları için kısa sürede viral olan yorum ise "inşallah peruktur" oldu.

5 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 6

GÜLŞEN KİMDİR?

Dillere pelesenk olan hit şarkıları, başarılı sahne performansları ve güçlü sesiyle Türkiye’nin en önemli pop sanatçılarından biri olan Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976’da İstanbul Fatih’te (Çapa) Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.

6 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 7

Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev hanımıydı.

7 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 8

Çocukluk ve gençlik yıllarını Çapa’da geçiren sanatçı, aynı zamanda ailesinin fındık bahçeleri dolayısıyla yılda birkaç kez Ordu’ya gidip geldi.

8 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 9

Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

9 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 10

Ancak üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul’daki çeşitli gece kulüpleri ve barlarda sahne almaya başlaması nedeniyle okulu birinci sınıftan sonra bıraktı.

10 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 11

Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına ilgi duyan Gülşen, karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu.

11 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 12

17 yaşında sokakta maruz kaldığı sözlü taciz nedeniyle karateyi günlük yaşamında kullanmak zorunda kaldığını ve bunun birkaç kez tekrarlandığını dile getirdi.

12 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 13

Üniversiteden ayrıldıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı ve kısa bir süre Çelik ile Bendeniz’e geri vokallik yaptı.

13 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 14

1995 yılında Ataköy’de sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından keşfedildi ve eşi Özkan Turgay ile tanıştırılarak albüm teklifi aldı. Raks Müzik ile dört albümlük anlaşma imzaladı.

14 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 15

Gülşen, 1996’da yayımladığı ilk albümü Be Adam ile müzik piyasasına güçlü bir giriş yapsa da, evliliğine odaklanması nedeniyle kariyerini bir süre geri planda tuttu

15 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 16

2004’te çıkan dördüncü albümü Of... Of... ile büyük bir çıkış yakaladı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

16 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 17

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünün ardından yakaladığı başarıyı sürdürdü.

17 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 18

Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye’de yılın en çok satan sanatçısı oldu. Bunu, yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.

18 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 19

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" gibi şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca zirvede yer aldı.

19 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 20

Şarkıcılığının yanı sıra şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için de liste başı olan birçok hit şarkı hazırladı.

20 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 21

2015’te YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı unvanını alan sanatçı, ertesi yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı oldu.

21 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 22

Bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dâhil olmak üzere sayısız ödül kazandı.

22 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 23

SOSYAL SORUMLULUK VE ULUSLARARASI PROJELER

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da tanınan Gülşen, UNICEF’in Stars of İstanbul eğitim projesi için 2011’de 'En Parlak Yıldız' adlı bir şarkı yazıp seslendirdi.

23 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 24

2012’de Roman müziğini Amerika’da icra eden The New York Gypsy All-Stars grubuyla Amerika’da Boston, New York, Washington, Chicago ve New Jersey’i kapsayan 8 günlük bir turneye çıktı ve Amerikalı Türklerden büyük ilgi gördü.

24 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 25

ÖZEL HAYATI VE DİSKOGRAFİ

Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016’da evlendi.

25 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 26

Çiftin Azur Benan adını verdikleri ilk çocukları Ocak 2017’de dünyaya geldi.

26 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 27

DİSKOGRAFİ:

• Be Adam (1996)

• Erkeksen (1999)

• Şimdi (2001)

• Of... Of... (2004)

27 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 28

• Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006)

• Ama Bir Farkla (2007)

• Önsöz (2009)

• Beni Durdursan mı? (2013)

• Bangır Bangır (2015)

28 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 29
29 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 30
30 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 31
31 32
Gülşen'den radikal karar! Yeni imajı herkesi şoke etti: Bu saç stili çok konuşulacak - Resim: 32
32 32
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro