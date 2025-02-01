Gülşen’den yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! Meğerse konsere çıkmadan önce de yapıyormuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülşen’den yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! Meğerse konsere çıkmadan önce de yapıyormuş

Cesur sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Programda bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, meğerse yıllardır bunu yapmadan evden çıkmıyormuş. İşte haberin tüm detayları...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katıldı. Ünlü şarkıcı bilinmeyenlerini anlattı.

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Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemediğini söyleyen Gülşen, “Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi" ifadelerini kullandı.

"HER SABAH ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKIYORUM”

Temizlik itirafıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor.

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“DİZLERİM MOSMOR”

Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" dedi.

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